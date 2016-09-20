投審會審中嘉案一日數變？ 民進黨澄清

2016-09-20 18:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對今（20）日部分媒體報導「審中嘉案，投審會臨時叫停」一事，民進黨發言人王閔生表示，黨政軍退出媒體是法律所明訂，據了解，因投審會認為中嘉案所謂資金來源有問題，所以需要退回NCC重審，報導內容純屬臆測，不是事實。據了解，民進黨突然出面澄清，是因時代力量立委黃國昌不斷透過媒體，質疑行政院長林全向遠東集團董事長徐旭東低頭。

中嘉案是指摩根士丹利亞洲私募基金旗下荷蘭商NHPEA，斥資745億元收購中嘉網路股權，並發行171.2億元公司債，遠傳以債作股，與中嘉策略聯盟。

遠傳併購中嘉案在今年1月由NCC審議時，以附加20項條件下爭議通過，不過，新國會質疑過於匆促，且違反黨政軍不予投資媒體條款，因此新國會在3月份時，由經濟與交通兩委員會決議，要求NCC重審。NCC日前表明不會重審中嘉案，將這個燙手山芋丟給經濟部投審會處理。黃國昌在9月17日痛批「形同實質放水」，他質疑林全向徐旭東低頭。

黃國昌指出，經濟部投審會今天（20）開會，又再度將此案踢回NCC重新審議。黃國昌日前也曾酸，對照520前民進黨對中嘉案的態度，「新內閣的決定，已經不僅僅是堅持原則的問題，更是基本價值與政治誠信的問題」。黃國昌今天呼籲NCC展現應有的擔當，別再推託。

時力黨團總召徐永明批評，中嘉案「以債作股」，明顯違背黨政軍條款，遠傳企圖入主台灣最大有線電視系統業者之一，而廣電法主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）卻不願承擔責任，「把皮球踢回投審會」，時力呼籲新政府應維持過去一貫的立場，拒絕中嘉案。

今天有媒體報導，投審會原本今（20）日要開會討論中嘉案，但臨時通知取消。黃國昌中午於臉書表示，經濟部投審會的官員來辦公室致歉說，中嘉案今天不排審是錯誤的資訊，投審會今天上午有將中嘉案排入審查，並且做成結論，將此案退回NCC重新審議。

該報導也稱，中嘉案卡在NCC要重審後，案子才送到投審會來審議。對此，王閔生表示，黨政軍退出媒體是法律所明訂，據了解，投審會是認為所謂資金來源有問題，所以需要退回NCC重審，報導內容純屬臆測，不是事實。

投審會、NCC互踢大事紀：

1月：由NCC審議，以附加20項條件，在爭議中通過中嘉案。

3月：新國會質疑過於匆促，且違反黨政軍不予投資媒體條款，因此今年3月份，由經濟與交通兩委員會決議，要求NCC重審。

9月17日：NCC表明不會重審中嘉案，交由經濟部投審會處理，黃國昌痛批形同實質放水。

9月19日：投審會回覆黃國昌，中嘉案20日不排審。

9月20日：媒體報導，投審會原本要審中嘉案卻臨時通知取消。黃國昌於臉書上說，投審會致歉並且更正前一日說法，20日仍有審中嘉案，但卻將本案退回NCC重新審議，要求NCC針對投資架構，以及遠傳「以債作股」方式是否刻意迴避法律強制規定，進行重新調查。