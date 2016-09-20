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楊芳玲辭職是否知情？柯：沒溝通

2016-09-20  17:47

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員黃向羣今日於市議會施政質詢時表示，台北市長柯文哲的民調殿後，要拉回來很困難，此時又遇到法務局長楊芳玲請辭，他質疑，柯事先是否並不知情？柯文哲坦承，楊要辭職沒和自己溝通，但市政上大家意見不同很正常。

黃向羣說，柯文哲和下屬意見不同很正常，但意見不同到下屬辭官就不正常，所有政策的過錯當然由柯負責，但下屬一直走掉，柯居然不知道？柯說，不會是單一因素，應該是長期累積。

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  • 台北市長柯文哲20日赴台北市議會施政報告及備詢，針對法務局長楊芳玲閃辭，坦言楊辭職前並未與他溝通。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲20日赴台北市議會施政報告及備詢，針對法務局長楊芳玲閃辭，坦言楊辭職前並未與他溝通。（記者黃耀徵攝）

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