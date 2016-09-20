評法務局長楊芳玲請辭 柯文哲改口稱難過

2016-09-20 17:06

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會開議次日，台北市長柯文哲赴市議會施政報告；報告結束後，進入答詢。副議長周柏雅2度問柯，法務局長楊芳玲此刻提出辭呈，難不難過？柯文哲起初僅說「覺得驚訝」，第2次改口稱「好啦，難過。」但市議員王孝維持不同意見，要柯不必難過，因為首長下台要有智慧，絕不該在預算會期離開。

法務局長楊芳玲昨發表〈給同仁的一封信〉告別，內文提到，她盡力讓法務局發揮法制幕僚功能，「並在市長踏在法律紅線上時不斷阻攔。很遺憾，在許多個案，還是被理解成有礙市長效率，對抗市長。」

民進黨籍副議長周柏雅問柯，市長為什麼要踏在法律紅線上？楊為何要講這句話，所指何事？柯文哲回答，「我想這應該要問她本人」，討論本來就會有不同意見。

周又追問，楊在此刻離職，你難不難過？柯文哲原僅表示驚訝，經2度暗示後，柯才改口「好啦，難過。」

不過，民進黨籍市議員王孝維卻持不同意見。王孝維表示，台北市人才多，選人要適才適用；「楊局長走，也不用替他有什麼難過，因為上台是機會，下台要靠智慧。」

王孝維藉此機會向議場內官員訓話，下台智慧要靠什麼？「天時、地利、人和」；楊請辭時機點不對，應該要在預算會期結束後再提請辭職。北市府官員在預算會期都很緊繃，無不希望預算順利過關；如果在場官員心生辭意，務必謹記，要選在最無負擔的時候離開，這就是智慧。

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