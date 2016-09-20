嗆十個議員九個看不起？ 林洲民：如果有冒犯會道歉

2016-09-20 16:55

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，但稍早台北市議員汪志冰爆料，指都發局長林洲民於局務會議酸「十個議員有九個我看不起」，市議員張茂楠追問林洲民此事，林回應，「我不會說如此沒有前言後語的話，如果有冒犯會道歉、有疏忽應該道歉。」到底有無說這句話？林僅說，不確定是什麼樣狀況，他會深入了解。

面對張茂楠質疑，林洲民激動說，應該不是這樣，他是尊重議員的。張問：難道喝過洋墨水的局長看不起議員？林趕緊回應絕對不是，並強調八月他參加有四次局務會議，但不記得時間，且每一句話一定有前言後語，他不確定是什麼狀況，會深入了解。

張茂楠質疑，林洲民自己講話已不記得，此言造成府會關係波瀾。林洲民回說，他到議會是交朋友、交心；不料又被張茂楠砲轟難道這位置是交朋友嘛？議會殿堂可以這樣講嗎？我們拿什麼東西交朋友？林解釋，君子之交一起做事，職務彼此尊重，不是放進去感情。

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