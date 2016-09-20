中市追加預算增加舉債 國民黨團：胡搞瞎搞
國民黨台中市議員抨擊市府追加預算胡亂編列，增加舉債額度。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會正召開臨時會，審議105年度第二次追加預算。市議會國民黨團今天表示，這次追加預算將舉債11億8974萬元，總計105年度舉債達213億6842萬元，為史上最高，市府胡搞瞎搞，完全不把預算法放在眼裡。市府則表示，預算都花在刀口上，市府持續開闢財源並撙節支出，截至今年7月止，台中市人均負債是6都第2低。
議員楊正中、李中指出，林佳龍強打的托育一條龍政策，今年本預算11億元，這次又追加6億元，追加金額竟然超過本預算一半，顯然本預算未核實編列。
議員張瀞分、張廖乃綸表示，104年老人健保補助編列10億元，今年本預算只編7億元，當時市府信誓旦旦絕對夠，現在卻追加3億元，更何況明年將取消老人健保補助，此時追加龐大金額，令人費解；另外，民政局自行刪除補助里長夾克預算，竟在追加預算編列，而且預算還沒過就先發包。
議員黃馨慧、賴義鍠、陳本添則表示，台中市105年度本預算歲出歲入的差距全數以舉債彌平，加上這次追加預算，105年度舉債額度合計213億元，為歷年最高，台中市可舉債空間不斷縮小，即將到達舉債上限。
議員也高喊「林佳龍不倒，台中財政不會好」，他們說，市長林佳龍花錢不眨眼，是導致財政每況愈下最主要的原因，若林佳龍不能懸崖勒馬，財政將面臨嚴峻的考驗。
市府對此回應表示，新市府上任後，在預算花在刀口上的原則下，持續開闢財源並撙節支出，截至今年7月止，台中人均負債六都第二低；至於托育一條龍追加預算數，是因為發現預算數與實際需要有所出入，教育局依法規及適用情形辦理追加預算，並無違反相關規定。
市府也解釋老人健保費補助追加預算案，與明年起採「排富條款」限縮在65歲以上的低收、中低收長者的措施無關，並非取消的政策還編預算。至於補助里長夾克預算，民政局澄清，今年本預算沒有編列里長夾克預算，因考量季節將入冬，本預算不足以支應製作里鄰長夾克，因此追加1363萬元預算，而追加預算案還在議會審議中，並未辦理招標作業。
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標題：中市追加預算增加舉債 國民黨團：胡搞瞎搞
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