慰留楊芳玲？柯：尊重決定

2016-09-20 16:59

〔記者郭逸／台北報導〕台北市法務局長楊芳玲前日請辭，儘管市長柯文哲希望楊休假，尚未批准辭呈，但台北市議員童仲彥今詢問柯是否覺得詫異？柯回應「確實訝異」，並解釋有時吃飯不小心牙齒也會咬到舌頭、夫妻也會吵架，但沒那麼嚴重，自己和楊也沒有當面吵架，只是念一下給法制局科長聽；至於是否全力慰留楊，柯回應：「還是要尊重她的意見。」

童仲彥說，楊芳玲的丈夫姚立明選舉有功，是否對楊全力慰留？柯回應會尊重；童問柯對楊的請辭是危機還是轉機？柯則說，通常危機也是轉機，每一個人都希望把市政做得更好，但有時候意見不一致。

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