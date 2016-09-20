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打臉市府恐涉圖利 柯Ｐ：楊芳玲的堅持是對的

2016-09-20  16:45

〔記者郭安家／台北報導〕雖然台北市法務局長楊芳玲昨給同仁一封信表達辭意，台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，台北市議員張茂楠問法務局長楊芳玲是請假還是辭職？柯文哲卻回應「請假」，令外界想像是否還未批准辭呈。

因應西區門戶計畫，北市府提早與國光客運解除租約，拆除台北西站，傳出國光客運索賠7.8億元，市府僅願還價5100萬元拆遷補償金，但法務局發函指依據契約不須賠償，給賠償金涉圖利！

對此，張茂楠追問，楊芳玲辭職是因國光客運案的堅持看法，與柯文哲不一樣？柯回應，「她的堅持是對的。」張問，「她對、你不對？」柯說，我們沒有對不對問題、理念還是相合，且那個案子現在已進入法院。對於楊芳玲去職，柯說，應該尊重每個人意願。

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  • 台北市長柯文哲20日赴台北市議會施政報告及備詢。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲20日赴台北市議會施政報告及備詢。（記者黃耀徵攝）

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