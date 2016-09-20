能否參與ICAO？ 外交部長：未來3天是關鍵

2016-09-20 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕國際民航組織（ICAO）大會將於下週二（27日）在加拿大蒙特婁舉行，不過，我國至今仍未收到邀請函。國民黨立委王育敏今天質詢外交部長李大維，質疑外交部對外宣稱「很樂觀」的說法。李大維則坦言，未來3天將是關鍵。

國民黨立委王育敏質詢外交部長李大維，ICAO下週即將登場，過去都是2週前收到邀請函，現在還沒拿到，質疑外交部上週還表示「很樂觀」的說法是對外說謊。

外交部長李大維則答詢稱，確實目前還未收到邀請函，很多交涉還在進行當中，但從一個外交部長的角度來說，當然希望能夠適當參與。

王育敏質疑，外交部未據實以告；對此，李大維指出，未來3天確實是關鍵。王育敏追問，「所以星期五要是沒收到，就表示無法參加了？」李大維回答：大概這樣說沒錯。