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不滿台電修復慢？林揆澄清：盼幫台電解決問題

林揆澄清，台電修復進度落後，當時是希望更多人去幫忙解決問題，且由副總到場協調，才知道問題在哪，也能提升台電的企業形象，是有些報導太嚴重了。（記者廖振輝攝）

2016-09-20  16:37

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長林全不滿台電災後修復進度太慢，引發台電員工反彈。林揆今澄清，台電修復進度落後，當時是希望更多人去幫忙解決問題，且由副總到場協調，才知道問題在哪，也能提升台電的企業形象，是有些報導太嚴重了。

林揆今在施政總質詢時回答民進黨立委張廖萬堅、國民黨立委陳學聖的詢問時，完整還原當時的說法。他說，上週六（17日）已停電3天，所以要用同理心看待尚未復電的萬餘戶，因此感到焦慮。

他指出，當天晚的的修復進度不如台電預期，就問台電問題在哪？台電說是道路尚未搶通。不過他問屏東縣府，縣長潘孟安說道路是通的。因此隔日才要台電副總過去協調，這些問題也要高層去協調，才知道問題在哪，也才協調得動。

林揆表示，當時還有萬餘戶尚未復電，就企業經營的觀點來看，由副總在現場解決客戶的問題，也能提升企業形象。他說，有些報導太嚴重，他從沒批評過台電修復不力。

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