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政院經貿談判辦公室 今掛牌運作

2016-09-20  17:35

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院經貿談判辦公室經1個多月籌劃，今天正式掛牌開始運作。在人員組成方面，初期將以經濟部經貿談判代表辦公室的現有人員為基礎，另規劃增加負責產業及食品安全等議題的談判代表，強化談判能量。總談判代表由行政院政務委員鄧振中兼任，另設副總談判代表2至3名，由外交部次長侯清山及經濟部次長王美花兼任，另1位將由行政院長林全指派適當人員兼任。

經貿談判辦公室也將設資深談判代表若干名，視需要指定相關部會司處局長級人員兼任；另設談判代表或助理談判代表。

經貿談判辦公室的政策目標包括：推動多邊及雙邊經貿談判，參與區域經濟整合；結合政府及民間力量，推動國際經貿合作，重啟經貿外交動能；以談判及國際合作帶動經貿法治現代化及經濟體質調整。

行政院表示，關於談判辦公室成立初期的工作，除持續參與「世界貿易組織」進行中的「服務貿易協定」及「環境商品協定」2項談判外，將以推動新南向政策及繼續做好加入「跨太平洋夥伴協定」的準備工作為重心。

行政院指出，有關新南向政策方面，談判辦公室將配合各部會儘速盤點現有資源及完成細部工作計畫，與地方政府商議推動執行重點及方式，逐步建構中央與地方協調機制，瞭解新南向政策重點國家的需求及意願；針對新南向政策各目標國研擬全面的推動方案，與目標國建立對話管道，爭取雙方儘速確定合作內容，配合相關部會據以執行。

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  • 行政院經貿談判辦公室今天正式掛牌運作。（行政院提供）

    行政院經貿談判辦公室今天正式掛牌運作。（行政院提供）

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