柯文哲保證 北捷票價在任期內不會漲價

2016-09-20 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕台市長柯文哲今（20）日赴市議會施政報告指出，他要求台北捷運公司以擴大商業化達到收入極大，以確保2年半捷運票價不漲價。

台北捷運已經連續虧損超過10幾年，自柯市府上台後，交通局檢討公車、捷運票價，頻傳將調漲公車及捷運票價、取消各項交通優惠方案，種種漲價讓民眾須不斷掏錢，引起各界反彈。

據《蘋果日報》報導，北捷在2年半內不會漲價。柯文哲表示，捷運不漲價不是由市府增編補貼，而是要讓廣告達到極限，另除了開發APP，還調整辦公空間，除了置物櫃出租一年可增8千萬元收入，站內位置佳的的辦公室間也搬移，改用做商業用途，以確保在2年多，即他任內不漲價。