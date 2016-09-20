中國設定兩岸交流前提 賴清德：因小失大得不償失

2016-09-20 16:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於泛藍8縣市首長赴中國北京，承認「九二共識」，獲中國承諾差異化對待，市長賴清德今日受訪未正面回應，但他也表示，中國設定前提進行兩岸交流，恐怕會因小失大，失去更多台灣人民信任。

賴清德表示，中國固然取得8縣市首長的支持，但也失去台灣廣大人民的信任，對中國而言因小失大、得不償失，因為國人普遍主張理性展開兩岸和平交流，在這種狀況下，中國不應該抹煞台灣人民心靈，應該坦承不設定主題，尊嚴對等與台灣相互交流，這才是長遠之計，否則設定前題或是只針對少數，中國到最後會失去更多，這不利兩岸長久發展。

另外，今日南山人壽公布「2016年縣市幸福指數大調查」，6都部分，台南市施政滿意度71.3%表現最好，市長賴清德獲得民眾肯定。對此，賴清德表示，其實其他縣市也都非常努力，有值得南市學習取經之處，市府團隊將會再接再勵。

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