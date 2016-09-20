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未來2年任內不漲價 柯Ｐ要捷運年賺8千萬租金

2016-09-20  16:21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今日下午赴市議會提出施政報告時，兩度強調，「未來2年在我任期內，捷運不會漲價」，但不應該增加補貼解決問題，北市府將鼓勵捷運商業化，如開發APP、廣告賣到極限，此外，市府部分辦公室也從捷運站搬到便宜之處，捷運空間租作商業用途，所有捷運站將設置物櫃，首年以賺到8千萬元租金為目標。

談到萬華建設，柯文表示，預計今年11月6日舉辦環南市場改建工程開工典體，24小時內機具要進去，該工程款55億元，接下來還有第一果菜市場、魚市場改建案150億元工程款；此外，也研擬艋舺計畫，希望改善街友的個人衛生習慣，只要衣服穿得乾淨、整齊，他們就會被當作遊客。

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  • 台北市長柯文哲今日在台北市議會施政報告及備詢時，兩度強調未來兩年任內，捷運不會漲價。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲今日在台北市議會施政報告及備詢時，兩度強調未來兩年任內，捷運不會漲價。（記者黃耀徵攝）

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