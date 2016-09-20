查兆豐金案太慢拖累滿意度？ 林揆：照規矩來

2016-09-20 16:55

〔記者曾韋禎／台北報導〕針對政府調查兆豐金涉洗錢案的進度，名嘴與部分媒體屢屢質疑太慢。行政院長林全今日在立法院進行施政總質詢時，以馬政府查二次金改案為例指出，這應該按照規矩，一步一步來。

民進黨立委張廖萬堅質詢時指出，民眾對於林全內閣滿意度下降，與政府查兆豐金涉洗錢案的進度太慢有關。

林揆強調，政府一定徹查，沒有上限。他表示，自己在2008年後離開政府，就遇到馬政府查前朝金改案的過程中，有不合正義的做法，且造成迫害，這是不應該有的現象。現在查兆豐金應該按照規矩，一步一步來。

林揆表示，這需要一定的時間，也要給當事人說明；且國外資訊的掌握，一定程度會比較困難。