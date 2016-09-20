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依職權、行程法規定 NCC：嚴審中嘉案

2016-09-20  15:56

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對投審會今天退回中嘉案，要求國家通訊傳播委員會（NCC）重審一事，NCC表示，有關摩根史丹利旗下基金NHPEA以多層次轉投資方式投資中嘉系統乙案，針對NCC 105年1月已作成之處分，引起各界關切，本屆NCC委員一個多月來，除持續蒐集調查該案實質投資的事證資料，了解是否有各界疑慮之違法爭議，也函請投審會請其本於法定職權與投資專業，就該案之投資架構及實質投資內容予以審查。

NCC指出，中嘉案關係國內有線電視系統發展的重大案件，實質投資內容將攸關言論多元、市場秩序、產業發展，及是否違反黨政軍條款等情事，本會將依據今日投審會會議之結論與函覆意見及本會蒐集調查之事證資料，依法嚴格審查。

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