北市法務局長楊芳玲閃辭 民團砲轟不負責任

2016-09-20 15:47

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今天開議第2天，有關法務局長楊芳玲昨日提出辭呈一事，引發民團不滿，今日下午赴市議會門口抗議，批評楊芳玲不敢面對議會砲火，開議離職更是不負責任行為；同時，要求市長柯文哲終止大巨蛋契約，不要淪為「郝龍斌第二」。

松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣蠻野心足生態協會，今下午赴台北市議會門口「堵柯」。松菸公園催生聯盟召集人游藝表示，遠雄日前未在限期內完成改善條件，台北市政府卻以「保留終止契約權利」，和遠雄繼續協商，跌破全市民眼鏡，且上個會期信誓旦旦說「大巨蛋的法律戰我們已經準備好了」，楊芳玲卻選在議會開議前遞辭呈，根本是不負責任的行為。

游藝說，去年初早已把大巨蛋相關資料送給台北市政府參考，且還當面拜會楊芳玲，當時楊芳玲還直言，若不儘快解決大巨蛋案，會對市府不利，但沒隔多久，楊芳玲卻在議會提及「大巨蛋合法不合理」等言論，顯示市府對大巨蛋案的法律見解已經定調。

松菸團體表達完訴求後，高喊「弊蛋腫瘤不切除，台北真的會完蛋，有請議會支持解約捍衛公平正義」、「說清楚、講明白，柯市長踹共，現在不終約，被綁一輩子」等口號，並在現場等待柯文哲。

柯文哲下午赴市議會進行施政報告，下午2時前從市府走到議會時，匆匆接下陳情書，但並未對外表達意見。

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