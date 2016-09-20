林俊憲：承認九二共識換經濟交流 是出賣台灣主權
2016-09-20 17:14
〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨立委林俊憲日前以「藍八奴」轟赴中國被摸頭的泛藍八位縣市首長，引起國民黨前立委蔡正元在臉書回列「綠八奴」反擊。林俊憲今於臉書再批以承認九二共識為代價來交換中台經濟交流，這是出賣台灣主權行為，無異於跪趴在地上向中國乞討、認乾爹。
對於泛藍八位縣市首長赴中國招攬觀光，獲中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍嘉許八位縣市首長對九二共識的認同。九月十八日，林俊憲在臉書批判：「昔有吳三桂，今有藍八奴！每個時代都不缺這樣的人。」
蔡正元隨後在臉書PO出綠營8人照片、點名高雄市長陳菊、台南市長賴清德、駐日代表謝長廷、立委蘇治芬、嘉義縣長張花冠、農委會主委曹啟鴻、屏東縣長潘孟安和宜蘭縣長林聰賢，是「那些年，一起去大陸當人質的綠八奴」。
對於蔡正元回嗆，林俊憲今天強硬回應說，咱台灣人賺中國錢，是站著賺啦！這種以承認九二共識的代價來換中台經濟交流，是出賣台灣主權的行為，無異於跪趴在地上向中國乞討、認乾爹，這才是這幾個縣市長被稱作藍八奴的原因。
他批評蔡正元捏造「綠八奴」、企圖反擊？做比較？對比之下，只是更凸顯泛藍這些人的卑屈奴顏而已。陸委會也提醒這些人：若沒經政府授權，私下與中國大陸簽署涉公權力事項、政治議題的相關協議，違反兩岸人民關係條例，該協議不會生效，簽署者一旦回台，也要被政府追究。
林俊憲指出，也就是說這些人巴巴的跑去中國，中國說只要承認九二共識，就請吃牛排，卻不能簽署任何協議，只有幾句輕飄飄的口頭承諾。如果到頭來是一場空，嘴巴裡咬的不是牛排而是一堆草，難道要當成是被魔神仔牽走？
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