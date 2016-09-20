第一果菜市場改建案 議員爆：皇昌不斷向業界預告得標

民進黨市議員洪健益說，皇昌營造除了對業界放話，他也曾親耳聽到皇昌營造說，必定會拿到「第一果菜批發市場」標案。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-20 17:52

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今天開議第2天，台北市長柯文哲赴市議會進行施政報告。施政報告前，市議員不分藍綠提出權益問題，經主席裁示每名議員可先發言4分鐘。民進黨市議員洪健益下午在台北市議會施政報告前踢爆，拆除忠孝橋引橋的廠商「皇昌營造」，今年又得標環南市場改建案；接連得標市府2大案，皇昌大辣辣向業界預告，明年「第一果菜批發市場」已勝券在握。

洪健益說，皇昌營造除了對業界放話，他也曾親耳聽到皇昌營造說：「必定會拿到『第一果菜批發市場』標案」；主因是要投標「第一果菜批發市場」，有2先決條件：甲級營造廠、曾有市場改建工程經驗。

洪健益表示，皇昌營造今年已得標「環南市場改建案」，或許皇昌的條件得天獨厚，但站在透明、公開、公正的立場，他要求柯文哲交出環南市場評選會的評分表，確認皇昌是否有真本領，還是評選委員刻意給高分。

另外，楊芳玲昨提辭呈，引發市議員關切。國民黨市議員陳永德呼籲市長柯文哲，勿再用i-Voting或遴選擢拔首長，而應繼續扶正事務官。

陳永德進一步說明，消防局長吳俊鴻怎麼升上來？正是因為去年復興空難救災有功，如今表現仍四平八穩，所以應繼續拔擢事務官。

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