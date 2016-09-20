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青年營區土地無償變有償 議員批柯文哲詐騙

2016-09-20  15:16

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會今天進行市府施政報告，國民黨市議員郭昭巖指出，針對萬華區軍方青年營區公共住宅案，已經撥予軍方5.4億元，中央補助4.3億元，市府還要籌備1.1億元，但市議會去年已決議，土地必須無償撥用，市府顯然違背市議會決議，藐視議會，「你（柯）的心中只有選舉和自己的政見嗎？就是詐騙市長。」

郭昭巖不滿地說，市議會決議要求市府的公宅土地須無償取得，但遭青年營區的居民強烈反彈，市府表面上參加會議，實際上已經在土地探勘，完全就是詐騙。

郭昭巖抨擊柯文哲是「敗家子市長」，難道北市只有公宅預算嗎？北市的教育、社福議題都不重要嗎？若持續藐視議會，選民一定會用選票修理，北市就不再是首善之都。

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  • 藍營立委郭昭巖指柯市府以有償方式，取得萬華區軍方青年營區公共住宅案，痛批市長柯文哲詐騙且敗家！（記者黃耀徵攝）

    藍營立委郭昭巖指柯市府以有償方式，取得萬華區軍方青年營區公共住宅案，痛批市長柯文哲詐騙且敗家！（記者黃耀徵攝）

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