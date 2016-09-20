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游錫堃惹上動保 徐巧芯參一腳挺流浪狗

「水牛伯」游錫堃18日在臉書貼出一段錄影，內容為新北市土城區線形公園大量流浪狗聚集，他質疑「這個公園，晚上有人敢去嗎？」不料引發動保人士不滿，在留言猛烈攻訐。（黃先生提供）

2016-09-20  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長「水牛伯」游錫堃18日在臉書貼出一段錄影，內容為新北市土城區線形公園大量流浪狗聚集，他質疑「這個公園，晚上有人敢去嗎？」不料引發動保人士不滿，在留言猛烈攻訐。就連國民黨青年團前團長徐巧芯也參戰，在臉書發文表示，「到底是狗比較可怕，還是政客比較可怕呢？」

徐巧芯的發文表示，「人與動物如何在城市中和平共處，是一個值得我們思考、找出解方的議題。無論中央或地方政府，都不應該放棄對這個願景的追求，包括源頭管理、零安樂死、落實TNR等政策。」

徐巧芯繼續寫，「然而，游前院長發布這個影片，只問一句『有人敢去嗎』，其中不僅未提出任何建設性的意見，更製造了人與流浪動物之間的恐慌與不信任。我們需要的是友善的共存空間，而不是無端製造恐懼。的確很多人怕狗，但更多的時候，狗也許對人類更恐懼吧。比如說看到捕狗大隊出現時、被安樂死之前的那種絕望。所以，到底是狗比較可怕，還是政客比較可怕呢？」

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  • 徐巧芯參與動保人士對游錫堃的筆戰。（圖擷取自徐巧芯臉書粉絲團）

    徐巧芯參與動保人士對游錫堃的筆戰。（圖擷取自徐巧芯臉書粉絲團）

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