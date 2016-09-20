林明溱：泛藍8縣市將參加北京旅展
2016-09-20 14:47
［記者張協昇／南投報導］泛藍8縣市首長赴中國，南投縣長林明溱返國後今召開記者會表示，此行是替縣民爭取觀光與農產品商機，交流過程沒有涉及政治議題，無損害國家主權與尊嚴，11月北京旅展時，8縣市計畫組團前往參展，連袂招攬中國觀光客，展現交流成果。
惟民進黨南投縣議員陳翰立、林永鴻表示，如果縣長是單純為縣民爭取商機，自然贊成，問題是泛藍8縣市首長連袂赴中，根本就是國台辦一手策劃，以紓解兩岸中斷交流後難以對台統戰的壓力，動機與目的均不單純，尢其在中國當局仍堅持「92共識」是一個中華人民共和國原則的前提下，任何協商、談判均非對等、公平，此行已相當程度損及國家主權與尊嚴。
林明溱表示，兩岸任何一方關閉交流窗口，都不利雙方人民福祉，尤其，南投是觀光與農業大縣，此行目的很單純，就是與中國當局協商，幫縣民解決眼前中國觀光客衰退及農產品滯銷問題，不要讓人民因「賺嘸呷 」 而走上街頭，像縣內今年茶業銷售量僅去年一半，很大原因就是兩岸沒有交流。
林明溱指出，為展現此次中國行成果，11月北京旅展，8縣市計畫參展，連袂招攬中國觀光客，把觀光大餅做大。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 司委會明審廢特偵組案 財委會聚焦兆豐銀案
- 救災民眾需求優先 國防部：國軍官兵可圈可點
- 教官辱罵官兵 國防部：嚴正譴責
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 杜英宗：南山人壽不能併購中信金
- 里埔籃城社區 武術稻草人迎賓
- 周興哲獻聲 鼓舞聽損兒
- 謝淑薇沒領到千萬？網協：實際核銷金額由選手申報
- 訂房網站洩個資 房客被詐24萬
- 南大攜手助學計畫 十二人響應點燈
- THE GOOD OLD TIMES》超級便利商店：醬菜車
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 視網膜剝離使用重水 10月起納健保
- 與小三連線殺3妻女 狠夫免死定讞
- 美、日央行會議召開前 台股觀望心態濃小漲8.7點
- Note7危機處理 學者、3C達人肯定
- 北市府編2.3億買忠孝營區 打造生技園區
- 高市3天內清運 1週內全面復原
- 沒錢開房間 男女騎樓活春宮吃官司
- 阿沁做了對不起老婆的事 po文求原諒
- 國民恐怖打線 「迎接」殷仔復出
- 疑經商失敗 男子車上燒炭身亡
- 首棟長照教學大樓 明年8月營運
- 雙面小母牛命很硬 飼主取名「Lucky」
- 新歡曝光不到1個月 男星與企業家女友爆分手危機
- 這款「喵星人包包」你敢揹嗎？整顆貓頭瞪著你超驚悚！
- 颱風天偷拔112片燈桿維修蓋 毒蟲落網
- 老爹昨未先發 全為對付金鶯
- 玖壹壹砸7位數拍MV 3人尬舞 默契大考驗
- 劉紫彤遺愛人間 康寧大學頒傑出校友
- 魔幻拉美》兼具美學與實用的圍巾文化
- 不捨老樹被莫蘭蒂吹倒 林中校友重機具搶救「共同回憶」
- 死者家屬批「最壞的人」 蘇玉真關7年半已出獄
- MLB Live》陳偉殷先發前4局好投 馬林魚逆轉勝國民
- 台灣本田捐車屏科大 產學合作另類行銷
- 泛太平洋女網賽》 大雨攪局 雙詹首戰順延
- 被稱教育力不佳 民代籲市府正視
- 飄零與人權》印尼移工遭性侵，真的只是個案？
- 芬妮．克拉瑪基朗來台獨奏會
- 世界速度滑輪賽 張宥心帶傷摘金
- 國際影人馬可穆勒愛台片 台北電影學院開講
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林明溱：泛藍8縣市將參加北京旅展
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分