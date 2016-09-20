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林明溱：泛藍8縣市將參加北京旅展

2016-09-20  14:47

［記者張協昇／南投報導］泛藍8縣市首長赴中國，南投縣長林明溱返國後今召開記者會表示，此行是替縣民爭取觀光與農產品商機，交流過程沒有涉及政治議題，無損害國家主權與尊嚴，11月北京旅展時，8縣市計畫組團前往參展，連袂招攬中國觀光客，展現交流成果。

惟民進黨南投縣議員陳翰立、林永鴻表示，如果縣長是單純為縣民爭取商機，自然贊成，問題是泛藍8縣市首長連袂赴中，根本就是國台辦一手策劃，以紓解兩岸中斷交流後難以對台統戰的壓力，動機與目的均不單純，尢其在中國當局仍堅持「92共識」是一個中華人民共和國原則的前提下，任何協商、談判均非對等、公平，此行已相當程度損及國家主權與尊嚴。

林明溱表示，兩岸任何一方關閉交流窗口，都不利雙方人民福祉，尤其，南投是觀光與農業大縣，此行目的很單純，就是與中國當局協商，幫縣民解決眼前中國觀光客衰退及農產品滯銷問題，不要讓人民因「賺嘸呷 」 而走上街頭，像縣內今年茶業銷售量僅去年一半，很大原因就是兩岸沒有交流。

林明溱指出，為展現此次中國行成果，11月北京旅展，8縣市計畫參展，連袂招攬中國觀光客，把觀光大餅做大。

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  • 南投縣長林明溱今表示，此次8縣市首長赴中國，沒有涉及政治議題，無損害國家主權與尊嚴，11月北京旅展時，8縣市還計畫組團前往參展。（記者張協昇攝）

    南投縣長林明溱今表示，此次8縣市首長赴中國，沒有涉及政治議題，無損害國家主權與尊嚴，11月北京旅展時，8縣市還計畫組團前往參展。（記者張協昇攝）

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