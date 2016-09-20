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王世堅贈藍底運動巾 酸柯P只在乎自己

台北市議員王世堅（左）程序發言完畢後，送上印有「反省，因為你只在乎你自己！」字樣毛巾給市長柯文哲（右），希望柯文哲能自我反省。（記者黃耀徵攝）

2016-09-20  14:53

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今天開議第2天，台北市長柯文哲夏日赴市議會進行施政報告。施政報告前，市議員不分藍綠提出權宜問題，經主席裁示每名議員可先發言4分鐘。民進黨市議員王世堅痛罵，柯文哲指鄭成功精神錯亂、台灣人在自我摧殘下苟活，是刻意用亂講話掩飾無能、掩飾一事無成；他送上藍底白字「因為，你只在乎你自己」的運動巾，要求柯文哲戴在身上時刻反省。

王世堅表示，除了愛亂講話，柯文哲更糟糕的是「當個賠錢市長」；南港機廠聯開案將賠8.5億元、北投纜車將賠7億元、國光客運拆遷案將賠3億。柯市長唾面自乾，把市民的公道、公安都賠光。

王世堅又說，當市民納悶北市府施政邏輯為何？柯市長此時「開示」指出：「我可以扣分的扣完了」。

「利空出盡」，王世堅說，原來柯市長的施政依據是自己的利多；只要能成就柯市長的利多，多少拿去賠都沒關係；市民的公道、公安放水也沒關係。至於台北市政的利空利多，柯市長根本不在意，「因為他從來只在乎他自己！」

王世堅拉高嗓音鄭告柯市長，鄭成功哪有精神錯亂，台灣2300萬人更沒有精神錯亂，我們也很有尊嚴、不苟活，我們更無自我摧殘，「是你（指柯）在摧殘我們！」

最後，王世堅贈送柯文哲藍底白字的運動毛巾，毛巾上寫著「因為，你只在乎你自己」。王世堅說，這要柯每天帶在身上反省！坐在旁邊的國民黨市議員厲耿桂芳見狀表示，這個要拿給他戴，隨後接過毛巾，送到柯文哲前，邊嗆聲「敢不敢戴呀！」

厲耿桂芳太過搶戲，令在場議員、媒體笑翻。民進黨市議員洪健益更在座位上酸：「厲耿姊搶太兇了啦！」

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