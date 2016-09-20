還懷疑碩士學歷造假嗎？楊偉中秀證書照

2016-09-20 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，遭蔡正元與邱毅等人質疑碩士學歷是偽造文書，當時楊偉中就在臉書上反擊，如今楊偉中再度放上證書照，要破除謠言指控。

國民黨政策會執行長蔡正元曾在臉書上質疑楊偉中碩士學歷是偽造文書，卻反遭楊偉中打臉反擊，還指蔡正元引用資料錯誤，自己是念「國立政治大學台灣史研究所」，而非蔡正元懷疑的「國立政治大學臺灣文學系碩士」，並且暗諷再沒知識、學歷，也不會將兩者搞混。

針對學歷問題，楊偉中今天在臉書上放上「政大台灣史研究所」的學位證書照，並發文寫說，「一定要向這兩張證書道歉，四年多沒去領它們，讓它們躺在註冊組，和其它夥伴相處了這麼久。」楊偉中不再做其他解釋，要質疑他的人，直接去了解他畢業時適用的學則等相關規定。

楊偉中最後說，因為這「議題」讓學校、所上行政夥伴，還有家人飽受困擾，楊偉中對他們感到抱歉。