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北市府民調 74.4％民眾對世大運沒興趣

日前臺北市長柯文哲邀全民一起做世大運親善大使，但民調指出有高達74.4％民眾對世大運沒興趣。（資料照，記者林正坤攝）

2016-09-20  14:49

〔記者郭安家／台北報導〕北市府研考會今公布8月市政建設民意調查，發現有過半民眾、51.2％民眾對北市府有信心可辦好2017世大運、29.8％民眾則沒信心；民調也開放複選，了解民眾是否對世大運有興趣，但有高達74.4％民眾沒興趣、有興趣看開閉幕表者僅15.3％、有興趣看各項賽事者居多有19.5％，願意當志工者僅6.4％。

北市府也針對今年雙城論壇做民調，有30.1％滿意、20.8％不滿意；另有43.9％民眾認為有幫助、29.4％認為沒幫助。至於是否支持北市府續辦雙城論壇這類兩岸交流活動？有65.6％支持、14.4％不支持

該電話訪問時間為9月1日至6日，有效樣本1057人，抽樣誤差約3.01％。

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