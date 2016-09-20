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郵政工會告官派董事 王定宇批：這叫做什麼？

2016-09-20  14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中華郵政工會不滿官派董事，今天（20日）在理事鄭光明帶領下，前往台北地檢署提起刑、民事告訴。對此，民進黨立委王定宇在臉書發文批評。

中華郵政工會成員與委任律師，今天在北檢門口高喊口號，「鴨霸政府，強奪民產」。工會認為，台灣郵政協會官派董事，強行表決通過同意捐贈95筆土地及1處房屋給國有財產署，相關決議違反捐助章程，提起決議無效之訴，甚至提告背信罪。

對此，王定宇發文表示，「郵協的財產來自國家，電協、郵協佔國產數百億，如今僅歸還一成給國家納稅人，公義尚未完成之際，人民還在憤怒不滿，中華郵政工會理事長竟然帶頭告政府，捍衛不當財產，這該叫做什麼？」

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  • 王定宇批評中華郵政工會提告官派董事，語氣憤怒。（圖擷取自王定宇臉書粉絲團）

    王定宇批評中華郵政工會提告官派董事，語氣憤怒。（圖擷取自王定宇臉書粉絲團）

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