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施政報告民調高？ 市議員批柯文哲騙人

2016-09-20  14:25

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會今天進行施政報告，國民黨市議員吳世正痛批市長柯文哲只是充滿空話、大話，「這就是柯市長的個性」。此外，施政報告中民調好高，卻與實際不符，其實柯全國倒數第二名，居然還想欺騙民眾。

吳世正強調，施政報告中都沒有講錢如何花費，自己和日勝生談南港機廠解約，8月簽訂、9月才向市民公布，「市庫的錢是你的嗎？」國光客運台北西站的拆遷補償也是一樣的狀況，「你是皇帝市長嗎？」

吳世正痛批，因為有柯文哲，台灣民主制度真是可悲。

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  • 台北市議會今天進行施政報告，國民黨市議員吳世正痛批市長柯文哲只是充滿空話、大話，「這就是柯市長的個性」。（記者黃耀徵攝）

    台北市議會今天進行施政報告，國民黨市議員吳世正痛批市長柯文哲只是充滿空話、大話，「這就是柯市長的個性」。（記者黃耀徵攝）

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