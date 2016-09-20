| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

台南議長補選風雲 民進黨諷藍營推不出人選

2016-09-20  13:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對國民黨今日杯葛議會程序委員會召開以致流會，市議員邱莉莉表示，國民黨對於議長補選一事已經沒有自信也推不出人選，否則怎會尚未選舉即認為賴美惠即是補選當選的議長，現在的立場表明了是「為反對而反對」的杯葛。

邱莉莉強調，議會政治就是政黨政治，民進黨是經黨團決議的民主機制，共同推舉頼美惠議員代表民進黨角逐議長寶座，形成黨的一致主張，當然也是賴清德市長支持的人選，令人不解的是，民進黨產生黨提名議長的內部事務，怎麼國民黨會猛跳腳？

邱莉莉說，國民黨團對民進黨議長人選比手劃腳，原因究竟是因為李全教雙重賄選喪失議員資格覺得羞恥，還是有任何的政治陰謀，外人不得而知，她呼籲國民黨應回歸地方制度與台南利益做思考，勿因此在議事上做無理杯葛。

這次臨時會攸關國內首度地方議長選舉採無記名投票，南市議會今日召開程序委員會討論議長補選日程，以及第2屆第4次定期大會議程，委員會現有8名成員，由民進黨籍副議長郭信良主持，只有無黨議員郭秀珠及2位民進黨議員共4位出席，但是無黨籍林阳乙請假，3位國民黨議員拒絕參加，以致未達過半數開會門檻而告流會。

民進黨籍委員李退之與邱莉莉均指出，行政院已函文依法儘速辦理補選，國民黨刻意杯葛、違反民主程序，今日下午黨團將會採取進一步積極行動。

相關影音

廣告
  • 民進黨團出示行政院函文依法舉行議長補選。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨團出示行政院函文依法舉行議長補選。（記者洪瑞琴攝）

  • 南市議會程序委員會只有民進黨議員與無黨議員簽到。（記者洪瑞琴攝）

    南市議會程序委員會只有民進黨議員與無黨議員簽到。（記者洪瑞琴攝）

  • 行政院函文依法舉行議長補選（記者洪瑞琴翻攝）

    行政院函文依法舉行議長補選（記者洪瑞琴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南議長補選 李全教 賴美惠
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：台南議長補選風雲 民進黨諷藍營推不出人選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.