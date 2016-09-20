台南議長補選風雲 民進黨諷藍營推不出人選

2016-09-20 13:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對國民黨今日杯葛議會程序委員會召開以致流會，市議員邱莉莉表示，國民黨對於議長補選一事已經沒有自信也推不出人選，否則怎會尚未選舉即認為賴美惠即是補選當選的議長，現在的立場表明了是「為反對而反對」的杯葛。

邱莉莉強調，議會政治就是政黨政治，民進黨是經黨團決議的民主機制，共同推舉頼美惠議員代表民進黨角逐議長寶座，形成黨的一致主張，當然也是賴清德市長支持的人選，令人不解的是，民進黨產生黨提名議長的內部事務，怎麼國民黨會猛跳腳？

邱莉莉說，國民黨團對民進黨議長人選比手劃腳，原因究竟是因為李全教雙重賄選喪失議員資格覺得羞恥，還是有任何的政治陰謀，外人不得而知，她呼籲國民黨應回歸地方制度與台南利益做思考，勿因此在議事上做無理杯葛。

這次臨時會攸關國內首度地方議長選舉採無記名投票，南市議會今日召開程序委員會討論議長補選日程，以及第2屆第4次定期大會議程，委員會現有8名成員，由民進黨籍副議長郭信良主持，只有無黨議員郭秀珠及2位民進黨議員共4位出席，但是無黨籍林阳乙請假，3位國民黨議員拒絕參加，以致未達過半數開會門檻而告流會。

民進黨籍委員李退之與邱莉莉均指出，行政院已函文依法儘速辦理補選，國民黨刻意杯葛、違反民主程序，今日下午黨團將會採取進一步積極行動。

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