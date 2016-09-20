桃園立委增加1席？市府民政局：目前未達條件

2016-09-20 13:08

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員黃景熙今天在民政局工作報告時，詢問坊間報導，2019年立委選舉，桃園市可能增加1席，區域立委席次由目前的6席增至7席，屆時桃園市將重新檢討選區劃分方式；對此，民政局長湯蕙禎表示，桃園市人口如果持續增加，有可能再增1席，但按照目前的人口數，並未達到增加條件。

黃景熙說，按照「公職人員選舉罷免法」規定，立委選舉區域每10年調整一次，上次選區討論在2007年，中選會計劃，將以2017年11月底前戶籍統計資料為基準，於2018年5月底前，將選區變更案送立法院同意後公布，目前可能增加1席的縣市包含新竹縣、台中市、台南市及桃園市，可能減少席次的縣市包含高雄市、南投縣、屏東縣。

民進黨市黨部主委呂林小鳳會後表示，市黨部是朝增加1席立委進行提名規劃，建議市府要有重新規劃選區腹案，尤其是二稅合一制度實施後，桃園市成為避難天堂，今年桃園市是六都中房地產交易量唯一正成長的直轄市，成交量和新北市相當，未來，桃園市應該會增加1席。