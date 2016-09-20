南市議長補選風雲 藍營堅拒程委會理由是這樣…
〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會今日舉行程序委員會，原定討論9月27日至28日臨時會補選議長議程，程序委員會成員的國民黨議員蔡育輝、王家貞及洪玉鳳拒絕出席，以致宣告流會；他們強調是為了抵制市長賴清德黑手介入議長補選及民進黨團暴力多數包裹表決預算。
至於是否要進行議長補選，或主張由現任副議長持續代理，國民黨也未正面回應，僅表示學民進黨作法「見拆拆招 」，即使民進黨發動19位議員連署要求召開臨時會，也是要送到程序委員會討論議程。
國民黨團表示，為抗議台南市長賴清德操控台南市議長的補選，創下破壞全國行政立法分立的惡例，因而採取消極抵制策略，抵制今日召開的程序委員會，抵制理由有二，一是賴市長介入台南市議長選舉。二是103年大會審年度預算時，在當時賴美惠議長的帶領下，只花30分鐘就包裹表決104年的市府預算，嚴重違反法令破壞制度，創下台灣地方自治史黑暗的一頁。
國民黨團表示，民主政治的真諦就是監督與制衡，縣市合併的第一屆台南市議會，就是一個最壞的示範，過去4年賴美惠擔任議長時，台南市議會因為無法發揮監督之責，讓外界譏為『台南市議事局』，更在103年時帶領台南市議會寫下最黑暗的一頁，當時定期大會聯席審查台南市政府大會104年度的預算，結果居然採取包裹表決方式，短短30分鐘就審查完畢，平均每個預算只花10秒就通過。
國民黨團指出，台南市民將監督市政的責任交給議員，結果當時賴美惠議長卻將市民的託付放在一旁，讓台南市議會的監督權完全空洞化，所以，國民黨團反對賴美惠議長重執議事槌，支持維持現狀。
國民黨團表示，為讓台南市政運轉完全攤在陽光下，符合民主政治行政立法分立原則，國民黨團將從抵制議會程序委員會開始，強力發揮少數監督的角色，讓府城台南能有更高更好的發展及建設。
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