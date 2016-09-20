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司法院長人選同意權 藍籲：先提釋憲再討論

2016-09-20  13:00

［記者彭琬馨／台北報導］國民黨立院黨團上午召開記者會，針對司法院正副院長提名人選提出疑慮，黨團總召廖國棟強調，大法官跟司法院正副院長提名人選「應該用最高道德標準」，現在的司法院長提名人許宗力「不符期待」，呼籲立法院長蘇嘉全盡快召開朝野協商，提出司法院長人選釋憲提案。

國民黨團副書記長林為洲強調，國民黨團同意先處理5位大法官的任命，至於司法院正副院長，因為任期還有兩年，沒有接續急迫性，並不像立法院長蘇嘉全說的，一定得在10月底前完成，希望蘇嘉全了解自己是立法院院長，而非只替民進黨服務。

國民黨立委賴士葆則說，許宗力曾在民國92年到100年間擔任大法官，依據憲法規定大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任，現在的提名明顯不適任。賴士葆認為，民進黨團以「不得連任並沒有說不得再任」的說法，企圖用國會多數來強渡關山，「立院黨團如果不好好監督，就會讓下一任司法院長成為違憲院長」。

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  • 廖國棟廖國棟說，現在的司法院長提名人許宗力「不符期待」，呼籲立法院長蘇嘉全盡快召開朝野協商，提出司法院長人選釋憲提案。（記者林正堃攝）

    廖國棟廖國棟說，現在的司法院長提名人許宗力「不符期待」，呼籲立法院長蘇嘉全盡快召開朝野協商，提出司法院長人選釋憲提案。（記者林正堃攝）

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