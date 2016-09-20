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對八縣市差異化對待？ 中國海協會長否認

2016-09-20  13:06

〔記者林良昇／綜合報導〕泛藍八縣市首長赴北京承認九二共識，獲承諾差異化對待，新加坡華文媒體今刊出中國海協會長陳德銘專訪，陳德銘在訪問中卻否認中客來台人數減少是官方刻意控管，並稱沒有對綠營和藍營執政縣市實行「差異化對待」，堅稱中國遊客去哪旅遊，是由他們來選擇的。

陳德銘上週抵達新加坡出席新加坡峰會，接受星國華文媒體「「聯合早報」專訪，「聯合早報」今日刊登陳德銘的專訪。

陳德銘向星媒表示，中客赴台人數減少的原因「比較複雜」，特別是520後，中國民眾關心兩岸關係變化，選擇旅遊點時會據形勢調整，旅遊地點是民眾自己選擇的，官方並未刻意管控，雖中國向八縣市首長釋出旅遊利多，但陳德銘仍堅稱，沒有對綠營和藍營執政縣市實行「差異化待遇」，

對於520後台北與上海城市交流沒有中斷，但中國其他城市卻缺席高雄港灣城市論壇，陳德銘還是強調沒有「差異化待遇」，更指關鍵在於台灣的縣市首長們的態度，他還舉例，台北市長柯文哲就曾明確表示「沒有誰說過兩岸不是一個中國的概念」。

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  • 新加坡華文媒體今刊出中國海協會長陳德銘專訪，他在訪問中否認中客來台人數減少是官方刻意控管，並稱沒有對綠營和藍營執政縣市實行「差異化對待」（資料照，記者張安蕎攝）

    新加坡華文媒體今刊出中國海協會長陳德銘專訪，他在訪問中否認中客來台人數減少是官方刻意控管，並稱沒有對綠營和藍營執政縣市實行「差異化對待」（資料照，記者張安蕎攝）

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