外交部裁撤4外館計畫 將報院核定

2016-09-20 12:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕關於裁併外館計畫，外交部今上午表示，具體裁撤計畫將呈報行政院，奉核定後就會指示外館掌握時效執行。

本報報導外交部將裁撤四外館，包括德國漢堡、美國關島、沙烏地阿拉伯吉達與挪威等四處。外交部發言人王珮玲今表示，我國外交處境特殊，在資源有限的情形下，要妥善配置、將資源做最好的發揮。王珮玲說，外交部長年以來不時會檢視外館配置，做考慮和評估，最近相關討論相當多，立院也形成跨黨派共識。

王珮玲說，外交部開會充分討論相關業務，最後決定分階段進行外館的整併和精實作業。此次計畫的確立，很重要的是有來自立法院的支持，部內也已和立委們說明、報告此案。目前階段是正在準備將整併計畫呈報給行政院，奉核定後外交部就會指示這些外館，擬定裁撤計畫，再依照因地制宜的裁撤步驟、時程進行撤館。預計後續步驟會掌握時效、有效率地進行。

關於裁撤標準，王珮玲表示，部內有相當多的參考指標，例如領務量、貿易量、僑務量與外交關係發展潛力等，也涵蓋我國外交戰略考量。根據這些指標，部內經過充分且坦誠交換意見的會議，全盤考慮後提出優先裁併的順序。