嘉縣新畜場設置自治條例三讀 10議員對「距離」有異議
2016-09-20 13:06
縣議員陳柏麟認為此案不可再拖，應先通過，未來再檢討修正。（記者林宜樟翻攝）
〔記者林宜樟／嘉縣報導〕第18屆嘉義縣議會第11次臨時會今天審議通過「嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例」，但有10位議員認為應堅持距離房舍5百公尺，距離醫院學校1千公尺的要求，而非另設以密閉式畜禽舍就可縮短為3百公尺及5百公尺，要求大會在會議記錄中詳載，做為歷史紀錄。
嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例在上次臨時會遭退回，由於縣府、公所受理申請新畜牧場件數持續增加，各陣營議員已有共識通過自治條例，儘速限制未來申請畜牧場的距離；今天審議時多位議員各表立場，陳柏麟、林秀琴等議員認為不可再拖，以免其他縣市業者趁現在來申請，如果未來有需要，再提案修正。
今天自治條例二讀時，縣議員詹琬蓁認為，嘉義縣是農業縣，但嘉義縣府若不嚴格規定距離，再一直設置畜牧場，如何維護居民的生活品質和推動文化觀光；她認為，嘉義縣已有1千多場畜牧場，不需要再讓新的一直設立，應把舊有的輔導改善；她也質疑，雲林縣、屏東縣的自治條例規定新畜牧場都需以水濂式、密閉式，為何嘉義縣訂立用非開放式可放寬5百公尺，應該全部都用密閉式。
縣府農業處長林良懋則解釋，嘉義縣版本有全國唯一的落日條款，要求舊有傳統式畜牧場108年底完成改善；而其他縣市雖有規定養豬、蛋雞或白色肉雞場需密閉式，但飼養有色肉雞場、鴨場或鵝場，則未規定，嘉義縣版本則全部納入，5百公尺需非開放式，3百公尺需密閉式。
大會討論後，李國勝、黃金茂、吳思蓉、詹黃素蓮、詹琬蓁、蔡信典、董國誠、王啓澧（書面）、林于玲及何子凡舉手，要求在會議記錄中敘明，支持條例通過，但不支持距離規定，最後由主席議長張明達宣布三讀通過此案。
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