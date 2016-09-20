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「不接受共產黨統治」 郝柏村給郝龍斌這五項建議...

郝柏村提出的五項「台灣人民的根本利益」建議，讓郝龍斌感受深刻。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-20  14:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌將在24日前往美國參加同鄉聯誼會，並在會中發表演講。他的父親，前行政院長郝柏村也將一同前往，並對郝龍斌提出5點建言，郝龍斌看完後感嘆，「短短的幾十個字，就能看的出來父親念茲在茲的事情。」

郝龍斌在臉書上寫到，除了24日的同鄉聯誼會外，會順道陪同父親在23日參加紐約抗戰史實演講。他提到，郝柏村在把講稿還給他時，還順帶附上了一張紙條，提到五項「台灣人民的根本利益」，分別為：「不接受共黨統治」、「兩岸和平」、「台灣人民當家作主」、「台灣人自由發展經濟」、「台灣人能走遍全世界創業」。

郝龍斌說，「短短的幾十個字，就能看的出來父親念茲在茲的事情。」強調98歲的郝柏村經歷了幾乎整個國家歷史，因此，雖然他擔心父親參加抗戰演講會遭到批評，但郝柏村仍堅持宣揚國軍抗日的歷史事實。對此，郝龍斌表示，「父親的灑脫遠超過我，對於國家與歷史的使命感也讓我有些慚愧。」

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