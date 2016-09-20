ICAO大會下週登場 外交部：還在等邀請函

外交部國際組織司長徐佩勇出席例會。（記者呂伊萱攝）

2016-09-20 12:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際民航組織（ICAO）大會將於下週二（27）至10月7日於加拿大蒙特婁總部舉行。外交部國際組織司長徐佩勇今表示，目前還在等邀請函，希望越早收到越好。

徐佩勇上午出席外交部例行記者會，媒體提問我方是否收到ICAO邀請函，與相關準備作為。徐佩勇表示，關於邀請函「目前還在等」，相關作為都有在做，但因為還在等待階段不方便公開。下週二即開會，徐佩勇說，當然希望越早收到越好，但目前就是還在等。另關於我方參與希望使用的名稱，徐佩勇表示，在民航局長給ICAO理事會主席的信函中，提到我方希望使用的名稱是「中華台北民航局（Chinese Taipei CAA）」，與3年前參與的名稱相同。

徐佩勇強調，ICAO追求全球無縫天空（seamless sky）目標，而台北飛航情報區在東亞是相當忙碌的情報區，去年管制架次計有153萬架，經過的旅客有5800萬人。我方希望全世界搭乘飛機的乘客，都能夠享受飛航安全，台灣參與ICAO，可以和全世界國家一起達成無縫天空的目標。

另關於我方參與11月APEC領袖峰會的特使人選，徐佩勇表示人選由府方決定，一切由府方對外說明。