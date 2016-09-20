「耕元盃」少棒賽復賽 立委陳瑩憶祖父

擺32年的耕元盃少棒錦標賽，終於將在今年9月23日復辦，立委陳瑩今天偕同前職棒選手陳義信、王光輝及導演魏德聖等人，在記者會上將簽名球傳給台東縣新生國小的棒球隊小將，以示耕元盃永續傳承之意涵。（記者叢昌瑾攝）

2016-09-20 12:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委陳瑩邀請導演魏德聖、職棒選手「假日飛刀手」陳義信、「萬人迷」王光輝與4名小球員召開記者會，宣布停擺32年的「耕元盃」少年棒球錦標賽，身為該球賽的紀念對象陳耕元的孫女陳瑩，也憶及祖父當年馳騁球場的逸事。

陳瑩今邀請魏德聖、陳義信、王光輝4人，在記者會上，將簽名球交給4名來自台東新生國小的棒球員，象徵耕元盃的永續傳承，並宣布耕元盃少棒賽復賽，將於9月23到25日連3天，在台東縣第一、二棒球場開打，並邀請台東當地及全台各地共21支隊伍參賽。

日文名為上松耕一的陳耕元，於就讀台東公學校時，被日籍教師瀨戶川網羅，到嘉義農林學校（即電影KANO中之球隊）棒球隊擔任游擊手，赴日參加甲子園大會獲亞軍，後留日返台擔任教師、棒球教練等職，並出任台東專校校長，成為台灣史上首名原住民校長。

陳瑩說，紀念爺爺所創辦的「耕元盃」棒球賽，讓台灣東部地區喜愛棒球者以球會友，1985年舉辦第一屆賽事，連辦5年後停擺32年，身為雲林北港千金的奶奶非常崇拜爺爺，但當年原漢愛情很不容易，而奶奶每次看球，爺爺都能精準地往奶奶座位區方向擊球。

魏德聖表示，台灣棒球不只需要好球員，更要有觀眾的培養，希望台灣棒球能像美國、日本一樣有觀眾支持，讓球員在經濟或體能上都有發展，創造雙贏，期待賽事除創造更多球隊及球員外，也塑造更多觀眾及球迷，他也期待觀眾塞爆球場，讓球員更有榮譽感。

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