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中華郵政不滿官派董事 今按鈴提告

2016-09-20  12:29

〔記者溫于德／台北報導〕中華郵政工會今（20）天上午到台北地檢署按鈴控告台灣郵政協會官派董事，工會提起刑、民事告訴。中華郵政方面由理事鄭光明帶頭，找來工會成員、委任律師大喊「鴨霸政府，強奪民產」，工會認為，相關決議違反捐助章程，應為無效，刑事方面提起背信告訴，民事則提起宣告董事會決議無效之訴。

中華郵政說，台灣郵政協會強行表決通過同意捐贈95筆土地及1處房屋給國有財產署，此舉已侵佔人民團體財產。因此在刑、民事均提出告訴。鄭光明也說，我們郵政協會成立的宗旨是「協助郵政事業、照顧我們郵政員工」，現在要被收回，直批「政府很鴨霸」。

中華郵政最後呼籲，相關訴訟未經法院判決確定前，相關單位切勿進行任何財產轉移行為，以免台灣郵政協會損失擴大，甚至衍生後續國賠案件。

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  • 中華郵政工會按鈴申告（記者溫于德攝）

    中華郵政工會按鈴申告（記者溫于德攝）

  • 中華郵政工會提告前，先在法院門口表達訴求，發言者為中華郵政工會理事長鄭光明（記者溫于德攝）

    中華郵政工會提告前，先在法院門口表達訴求，發言者為中華郵政工會理事長鄭光明（記者溫于德攝）

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