重建張藥房卡關 彭秀春斥政府無賴

「張藥房」拆遷爭議多時，屋主張森文遺孀彭秀春盼政府儘快解決問題。（記者許展溢攝）

2016-09-20 12:24

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大埔「張藥房」拆遷爭議多時，行政院長林全允諾，朝原地重建方向進行，內政部長葉俊榮日前到「張藥房」會勘；屋主張森文遺孀彭秀春今天上午斥責，到場了解卻沒通知，最新進展都不知情，痛批內政部把皮球踢給苗栗縣政府，根本像個「無賴」，直指政府再不作為將重啟抗爭；對此，苗栗縣政府回應，尊重中央決定。

彭秀春認為，感到林全很有誠意想要解決問題，內政部也已經輸給了法律程序，有權抉擇後續發展，現在卻說，張藥房的土地是苗栗縣政府的，不是中央想重建就能重建，將責任推給苗栗縣政府，擔憂萬一縣府不同意，那怎麼辦？

「互踢皮球」，彭秀春不滿直說，內政部有主導權，但卻大搞「黑箱作業」，把責任踢來踢去，完全沒有誠意想要解決事情，批評「拆房子很簡單」，但一拖就是3年過去，質問還要他們等多久？強調政府如有心，應該公開透明化，讓大家了解最新進展，並提出具體時間表，而不是一直拖，像個「無賴」一樣。

其中一戶遭徵收屋主黃福記兒子黃坤麟無奈說，寄望全放在政府，但這麼多年過去，竟然到現在還是沒有辦法解決，簡直「毫無誠意」，並表示，如果苗栗縣政府跟內政部互踢，真的不知道還要等到什麼時候了，認為不管是政府哪個單位，現在只希望儘快處理就好，不要讓他們再上凱道抗爭。

彭秀春強調，政府說過的話如「一言九鼎」，而不是誤導大家，假設政府仍消極面對，一定會重啟抗爭，認為這是最後最不得已的手段，期盼政府能趕快給出解決問題時程。

苗栗縣政府則回應，大埔案內政部是被告，縣府只是參加人，尊重法院的最終判決，但張藥房舊址現在是都市計畫道路用地，需變更為建築用地才有可能，若中央能檢視法令可行，取得張藥房原地重建的法律基礎，縣府也尊重中央的決定。