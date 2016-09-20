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藍營缺席卡議長補選 南市議會程序委員會流會

2016-09-20  11:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會今日舉行程序委員會，討論召開臨時會議長補選事宜日程，但因國民黨議員3席刻意缺席，只有民進黨2席議員加上無黨議員郭秀珠及副議長郭信良共4位，未達5席開會過半數門檻，宣告流會。

這次臨時會將舉行國內首度議長無記名選舉，民進黨議員邱莉莉表示，國民黨刻意缺席顯然是政治操作拖延。

國民黨團書記長蔡育輝則表示，不參加有二個理由，將會對外説明。

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  • 程序委員會3名國民黨議員未參加。（記者洪瑞琴攝）

    程序委員會3名國民黨議員未參加。（記者洪瑞琴攝）

  • 程序委員會3名國民黨議員未參加。（記者洪瑞琴攝）

    程序委員會3名國民黨議員未參加。（記者洪瑞琴攝）

  • 程序委員會3名國民黨議員未參加。（記者洪瑞琴攝）

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