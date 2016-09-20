林全指交流不應設前提 徐耀昌批見縫插針

2016-09-20 12:08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕藍營8縣市首長訪中國，行政院長林全今日強調，樂見兩岸間任何友善交流，但交流不要有政治前提，導致國家主權及尊嚴受到傷害。苗栗縣長徐耀昌反駁說，8縣市長是在幫執政當局做磨合、搭一個友善的橋樑，政府朝這方向想的話，對於當局會更有利，不必提出似是而非、見縫插針、不當的聯想。

徐耀昌指出，政策應具連貫性，此次出訪，中國負責接待的國台辦主任張志軍、北京市委書記郭金龍、政協主席俞正聲等，都高規格的與他們面對面的溝通，他認為這就是對方釋出的善意。

徐耀昌說，中方講得很清楚，不是不跟台灣互動，而是台灣不認同九二共識的話，他們在政策上就是沒辦法配合，既然8縣市首長來了，他們做得到的就全力協助。而8縣市首長有縣市的民意及訴求，多數民眾希望維持現狀，大家好好的拚經濟，過去所講的統獨擺兩邊，兩岸良性的互動，讓兩岸都可以互蒙其利，政府大可不必作不當的聯想。

他指出，中國一直強調九二共識就是政策的延續，執政當局現在的政策讓百業蕭條，如何從臨界點起死回生，讓所有的觀光業、所屬的各行各業都動起來，才是重要的課題。

徐耀昌強調，我們都是台灣人，也愛這個台灣，更重要的是，縣長責無旁貸必須好好照顧自己的鄉親，讓百業都因為良好的互動而能提升。