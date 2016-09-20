台旅客在巴黎地鐵遇襲落軌 外交部：生命無虞
2016-09-20 11:30
1名台灣旅客上週日在法國地鐵站中與4人發生爭執，竟遭推倒被夾在月台和列車間，這名台灣旅客重傷。（圖片取自《巴黎人報》）
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣旅客於18日深夜在巴黎搭乘郊區鐵路RER C時，遭同車乘客攻擊，並發生肢體拉扯。其中一名我國男性在列車外遭拖行，傷勢嚴重。外交部今上午表示，駐法代表處人員已了解案情並提供協助，受傷的我國男性在手術後生命無虞，個人也請外館代為報平安。
我國3名男性旅客結伴在法國旅行，18日深夜約23時，在巴黎鐵塔附近的Alma站搭上RER列車後，遭到同車4名男性乘客吐痰攻擊和謾罵。據了解，雙方相互有不太禮貌的動作，另4人疑似是東歐移民白人。我國旅客選擇在下一站Champ-de-Mars（VIIe）下車，但下車後仍被繼續攻擊，其中一人的手臂被拉住，列車啟動後遭拖行數米，到月台盡頭之後抓不住，我國旅客就掉落到軌道上，傷勢嚴重，後被送往巴黎第十三區醫院。
外交部發言人王珮玲今早表示，事件發生後，外館於19日凌晨3點接到巴黎警方通報，立即到警察局協助並了解案情，也到醫院探視。這名國人手臂骨折，生命狀況無虞，已經在19日下午進行手術。該名旅客請外館代為報平安，表示不需要家人到巴黎探視，駐處也已經和其台灣家人聯繫，會繼續照顧並提供必要協助。
外交部並說，巴黎警方調閱RER監視器，最後看到4名發動攻擊的乘客時間是在18日11:54左右，目前還沒找到人，但巴黎警方已經取得目擊證人筆錄，將繼續追緝兇嫌。
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