任召委被質疑 尤美女：當其他人是傀儡嗎？

2016-09-20 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委尤美女獲選立法院司法委員會召委，不過因為先生黃瑞明是大法官被提名人，被質疑有利益衝突問題。尤美女今天回應，不管是委員會或是大法官都不可能一人主導，這樣的說法是把其他人當作傀儡，是不公平的說法。

綜合媒體報導，尤美女今天在立院受訪時表示，大法官資格是由立法院全部委員會審查，與司法委員會無關，而大法官會議有15名大法官，釋憲須總額3分之2出席及出席人3分之2同意，不可能由任何一位大法官主導解釋。

對於立法到司法院大法官會議，被用「一條龍」形容，尤美女說，法案要經二、三讀，須透過全體113席立委共同決定，如果一個人就能主導，是當其他人是傀儡嗎？這種說法把每人當傀儡、沒大腦，這是不公平的說法。

時代力量立委黃國昌也說，立法院的法律案不是尤美女一人說了算，還要經過司法法制委員會共同討論，與院會決議。黃國昌認為，夫妻間存有家庭生活關係，但兩人也是獨立個體，應有各自的權利與職業上的自由，在自己的專業上對社會努力跟貢獻。

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