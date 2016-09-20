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藍八縣市首長訪中 林佳龍：過度操作會有反效果

台中市長林佳龍主持新建國市場揭幕時說，他認為過度操作甚至流於統戰，不可不可能成功，還會招惹反效果。（記者張瑞楨攝）

2016-09-20  11:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對藍營八位縣市首長，於颱風侵襲臺灣期間赴中的爭議，民進黨籍台中市林佳龍說，兩岸的交流應順應民意，政府要扮演協助角色，不過，過度操作甚至流於統戰，既不可能成功，事實上，甚至會有反效果，要以正常心態促進兩岸關係正常發展，任何促進觀光旅遊，我們基本上都支持，但如果流於統戰的工具，當然，人民的眼睛是雪亮的。

林佳龍說，事實上，中國（陸客）觀光客來臺灣，不可能跳島式的旅遊，一定會經過各縣市，包括綠營執政的縣市，民主社會中，每人都有不同支持的政黨，中共當局可能還不了解臺灣民主的性質，他呼籲，為了兩岸關係發展，不要設任何前提，應該做一些對人民有利的、雙向互利的事情。

林佳龍是在主持新建國市場開幕時，針對媒體記者的發問，做出上述的闡釋。

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