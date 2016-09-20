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救災民眾需求優先 國防部：國軍官兵可圈可點

2016-09-20  11:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今上午召開記者會說明莫蘭蒂、馬勒卡颱風救災成效，國防部參謀本部少將聯戰處長鍾樹明表示，國軍秉持「最先到達最後撤離」精神，協助民眾撤離4,323人、完成沙包堆置1萬9,824包、土石清理882噸、機關學校整理380處、道路清理1,687.3公里、路樹清理1萬9,141棵、市容整理5,845噸及環境消毒10萬3,400平方公尺。

國防部發言人陳中吉表示，很多官士兵家裡也是受災戶，營區內也有倒下的樹木，像金門這些地區的官兵，放下手邊工作，為民眾需求為優先，表現可圈可點，國防部表示特別感謝。他說，國防部也感謝救災家屬的體諒容忍，雖官兵無法返家團聚，但家人是給官兵安心的最佳靠山。

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  • 國防部參謀本部少將聯戰處長鍾樹明表示，國軍救災秉持「最先到達最後撤離」精神。（記者涂鉅旻攝）

    國防部參謀本部少將聯戰處長鍾樹明表示，國軍救災秉持「最先到達最後撤離」精神。（記者涂鉅旻攝）

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