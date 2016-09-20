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批國人酸言酸語 沈富雄：不知感恩的苛刻之島

日前颱風造成南台各地災情，前立委沈富雄表示，台灣人每當遇到災難就只會臨頭埋怨與責難，更說台灣是「不知感恩的苛刻之島」。（資料照，記者李欣芳攝）

2016-09-20  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連在中秋連假襲台，各地傳出災情。前立委沈富雄今天在臉書貼文表示，台灣人每當遇到災難時，就只會臨頭埋怨與責難，酸言酸語不絕於耳，他認為這樣的心態不足取，更重話批說台灣是「不知感恩的苛刻之島」。

沈富雄今天早上在臉書貼文寫到，兩個颱風中心都沒登陸台灣，北部風雨不大，高屏、金門及東北部災情慘重，他批評國人只會在災難臨頭時謾罵，「環顧國內，平時瘋寶可夢，災難臨頭時，埋怨、責難、叫囂之聲此起彼落，酸言酸語不絶於耳，是一個不知感恩的苛刻之島！」

貼文更說，我國國軍弟兄賣力救災令人動容，但可曾看過美國軍隊在大風雪時出動剷雪？台灣人民享受大兵服務慣了，就習以為常，有閒情在軍校校長動手清除落木的枝節上臧否一番，沈富雄更重話批說「台灣是一個動輒得咎之島！台灣最美的風景是人，風雨來時卻看不出我們美在哪裡？」

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  • 沈富雄更重話批說「台灣是一個動輒得咎之島！台灣最美的風景是人，風雨來時卻看不出我們美在哪裡？」（圖截自沈富雄臉書）

    沈富雄更重話批說「台灣是一個動輒得咎之島！台灣最美的風景是人，風雨來時卻看不出我們美在哪裡？」（圖截自沈富雄臉書）

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