| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
 首頁 > 政治

太平島神秘「消波塊」引熱議 馮世寬：機密不便說

太平島空拍圖中，出現神秘「消波塊」，引發外界熱議。（圖擷自「Google Earth」）

2016-09-20  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕「Google Earth」最近更新畫面中，不少人發現太平島出現4個巨型三爪基座，形狀類似巨大消波塊的神秘結構體，引發外界熱議。國防部長馮世寬今日在立院受訪表示，太平島上所有軍事設施及用途都是機密，不便說明，但強調太平島有堅強的防衛能力。

最新「Google Earth」空照圖顯示，位於太平島上西北側海岸，出現神秘結構體，外型像是4個消波塊組成，其中2個結構體與陸地連結，但實際上與消波塊大小相比，這個神秘結構體又大上許多；由於對照去年空拍圖，此處並無這結構體，引起討論，質疑是否為太平島新建軍事設施。

馮世寬今天在立法院受訪指出，有關太平島上所有的軍事設施及用途都是機密，不便說明，但希望大家知道太平島有堅強的防衛能力。

廣告
  • 國防部長馮世寬今赴立法院受訪，表示太平島上所有軍事設施及用途都是機密不便說明。（資料照，記者朱沛雄攝）

    國防部長馮世寬今赴立法院受訪，表示太平島上所有軍事設施及用途都是機密不便說明。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太平島 消波塊 軍事 馮世寬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：太平島神秘「消波塊」引熱議 馮世寬：機密不便說


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.