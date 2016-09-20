太平島神秘「消波塊」引熱議 馮世寬：機密不便說

太平島空拍圖中，出現神秘「消波塊」，引發外界熱議。（圖擷自「Google Earth」）

2016-09-20 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕「Google Earth」最近更新畫面中，不少人發現太平島出現4個巨型三爪基座，形狀類似巨大消波塊的神秘結構體，引發外界熱議。國防部長馮世寬今日在立院受訪表示，太平島上所有軍事設施及用途都是機密，不便說明，但強調太平島有堅強的防衛能力。

最新「Google Earth」空照圖顯示，位於太平島上西北側海岸，出現神秘結構體，外型像是4個消波塊組成，其中2個結構體與陸地連結，但實際上與消波塊大小相比，這個神秘結構體又大上許多；由於對照去年空拍圖，此處並無這結構體，引起討論，質疑是否為太平島新建軍事設施。

馮世寬今天在立法院受訪指出，有關太平島上所有的軍事設施及用途都是機密，不便說明，但希望大家知道太平島有堅強的防衛能力。