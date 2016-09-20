楊芳玲請辭 陳景峻：不認為是柯、楊理念不合

2016-09-20 10:59

〔記者梁珮綺／台北報導〕外傳與台北市長柯文哲理念不合，法務局長楊芳玲選在議會開議第1天向柯請辭，副市長陳景峻今天上午表示，不清楚楊請辭原因，「我不認為是2人理念不合，不管是晨報、開會也好，每一位局處首長都可針對事情的不同看法提出意見，大家互相討論。」

陳景峻說，今早市政會議時，他確實聽到柯要找楊芳玲進市府再談談，至於柯有無收到辭職信，他「真的不清楚」。市府副發言人劉奕霆補充，柯昨天下午才收到信，這2天會盡快找楊芳玲進市府談談。