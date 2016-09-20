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太平島奇特設施、雲峰計畫 國防部都不評論

2016-09-20  11:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨立委江啟臣今年七月率立院外交及國防委員會立委到太平島現勘時，發現一處形狀奇特的建築物，但功能不明，該消息在昨日揭露後，海巡署、國防部都未評論此事。國防部發言人陳中吉今上午在國防部例行記者會中重申，海巡署在太平島駐守，建築設施具機敏，因此不做說明。

另外，有媒體報導，外傳可直攻北京、上海的雲峰地對地中程飛彈計畫，因總統蔡英文政府考量軍事戰略等原因，已中止該計畫。對此，陳中吉表示，相關訊息自今年一月廿五日起，都有媒體提出，消息純屬臆測，相關事件涉及機密，在此不作評論。

至於新政府是否不做直接攻擊對岸武器？陳中吉表示，相關軍事戰略，在明年一月新戰略定案後，再對外做說明。

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  • 國防部發言人陳中吉今上午召開例行記者會。（記者涂鉅旻攝）

    國防部發言人陳中吉今上午召開例行記者會。（記者涂鉅旻攝）

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