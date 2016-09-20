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六都施政滿意度 台南賴神奪冠

2016-09-20  10:50

〔記者廖千瑩／台北報導〕縣市幸福大調查也同步調查地方政府施政的滿意度，六都部分，台南市施政滿意度71.3%表現最好，市長賴清德擺脫市府與議會的角力，並在今年初南台大地震中救災不遺餘力，獲得民眾肯定；六都施政滿意度最低的是台北市，僅52.1%，柯文哲近期因大巨蛋案及砍了重陽敬老金，引起不小爭議。

若看民眾對地方政府施政滿意度，去年獲得第一名的花蓮縣今年蟬聯冠軍，滿意度達73.1%，至於地方政府施政滿意度最低的縣市，則為苗栗縣。

南山人壽今天公布「2016年縣市幸福指數大調查」，根據經濟合作發展組織（OECD）美好生活指數內容架構編製，深入分析縣市主觀幸福感與客觀幸福力表現，其中主觀幸福感以民調方式訪問全台2萬2497位民眾對政府施政等11項指標滿意度。

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  • 縣市幸福大調查也同步調查地方政府施政的滿意度，六都部分，台南市施政滿意度71.3%表現最好，市長賴清德獲得民眾肯定。（資料照，記者蔡文居攝）

    縣市幸福大調查也同步調查地方政府施政的滿意度，六都部分，台南市施政滿意度71.3%表現最好，市長賴清德獲得民眾肯定。（資料照，記者蔡文居攝）

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