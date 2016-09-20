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疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
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教官辱罵官兵 國防部：嚴正譴責

2016-09-20  10:45

〔記者涂鉅旻／台北報導〕莫蘭蒂颱風、馬勒卡颱風接連在中秋假期撲台，國軍官兵到各地救災，卻傳出金門高職顏姓教官阻擋官兵入校內洗澡，甚至言詞辱罵弟兄，縱使顏姓教官已出面道歉，但國防部發言人陳中吉今上午在國防部例行記者會中表示，國防部以嚴正立場譴責不當行為，顏辱罵的不只是國軍，他身穿軍服，也是軍人。

由於教官的管理權責屬教育部，有官員私下表示，該教官言行所致的後續處理，國防部尊重教育部和校方，但如果相關的官兵認為不舒服，有意對顏姓教官提告，國防部法務部門將全力協助。

陳中吉表示，國防部昨天的確有接獲相關訊息，金門縣府也召開過協調會。他說，由於金門當時部份地區停水、停電，官兵到全島進行災赴工作時，的確已協調含金門高職在內的部分學校，讓官兵進校盥洗，但顏性教官針對官兵言語辱罵，國防部以嚴正立場譴責不當行為。

陳中吉表示，顏姓教官辱罵的不只是國軍，其身穿軍服也是軍人。即便金門高職劉校長已針對此事表達學校立場，顏教官也已親自道歉，但對國軍而言，有關相關協調、權益維護，都會有積極作為，盼軍民仍可和諧，完成災後復原任務。

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  • 金門高職顏姓教官（右）由校長劉湘金（左）陪同，針對日前對國軍救災弟兄失當的行為表達歉意。（資料照，記者吳正庭攝）

    金門高職顏姓教官（右）由校長劉湘金（左）陪同，針對日前對國軍救災弟兄失當的行為表達歉意。（資料照，記者吳正庭攝）

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